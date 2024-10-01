Динияр Билялетдинов рассказал, что Георгий Джикия хочет набрать форму перед дебютом в «Химках»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о разговоре с защитником «Химок» Георгием Джикией.

«На тот момент он был в тренировочном процессе неделю. Перебросились парой фраз. Георгий считает, что ему еще надо набирать форму», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Джикия подписал контракт с «Химками» в середине сентября. С того момента 30-летний защитник еще не дебютировал в подмосковной команде.