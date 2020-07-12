Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы»

По информации «СЭ», два игрока «Уфы» могут продолжить карьеру в «Спартаке». В их приобретении заинтересован новый генеральный директор москвичей Шамиль Газизов, ранее работавший в клубе из Башкортостана.

Газизов хочет перевезти в Москву двух центральных защитников — грузина Джемала Табидзе и румына Йонуца Неделчару. Кандидатуры обоих футболистов рассматриваются вне зависимости от ситуации с главным тренером «Спартака».

24-летний Табидзе также может сыграть на левом фланге. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 24 матчах. В 11 матчах за сборную Грузии он забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Контракт 24-летнего Неделчару рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне он провел 21 матч. На его счету 9 встреч за сборную Румынии. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона.

Интерес к ним также связан с возможной продажей Самуэля Жиго, на которого есть спрос от клубов из Западной Европы. (Вячеслав Короткин)