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СМИ: «Спартак» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «Фейеноорда»

16:03
Маркос Сенеси. Фото Instagram
Маркос Сенеси. Фото Instagram
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Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси входит в сферу интересов «Спартака». Московский клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро, утверждает TMW.

В услугах игрока также заинтересован итальянский «Наполи».

Сенеси перешел в «Фейеноорд» из «Сан-Лоренсо» в 2019 году. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Голландии 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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