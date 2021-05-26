СМИ: «Спартак» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси входит в сферу интересов «Спартака». Московский клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро, утверждает TMW.

В услугах игрока также заинтересован итальянский «Наполи».

Сенеси перешел в «Фейеноорд» из «Сан-Лоренсо» в 2019 году. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Голландии 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.