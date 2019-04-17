Гайсин прибыл на заседание суда Кокорина и Мамаева

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин прибыл для дачи показаний​ на заседание в Пресненском суде города Москвы по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Ранее в здание суда приехал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live