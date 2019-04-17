Пак прибыл на заседание суда Кокорина и Мамаева в сопровождении адвокатов

Чиновник Минпромторга Денис Пак прибыл на заседание в Пресненском суде по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Он появился в сопровождении двух адвокатов.

Ранее в среду, 17 апреля, состоялось судебное заседание заседание по рассмотрению апелляций защиты подсудимых на выбор меры пресечения. По результатам суда все четверо оставлены под стражей до 25 сентября. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".

Пак пришел в суд. Live!