Гайич заявил, что ЦСКА не нужны усиления после травм Мойзеса и Агапова

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос, нужно ли московской команде усиление после травм защитников Мойзеса и Ильи Агапова.

«Нет, у нас полно своих футболистов. Кто-то уходит, а на его место приходит другой. Для нас не так сложно адаптироваться под это. Желаю Агапову выздоровления, а Виктор вернется уже совсем скоро. Такова жизнь футбольной команды — игроки часто получают травмы. Мы должны делать тактические перестановки, тем более, для замены у нас есть Макс Мухин. По моему мнению, он очень хорош в центре защиты. Поэтому имеем то, что имеем», — цитирует Гайича Sport24.

Мойзес получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). Агапов получил повреждение в игре 10-го тура с «Балтикой» (1:0).

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. 8 октября армейцы на выезде сыграют против «Спартака». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.