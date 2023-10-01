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Ташуев — о первой победе с «Факелом» над «Сочи»: «Мы только в начале пути»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о победе над «Сочи» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Когда не забивали подряд несколько моментов железных, у меня были мысли, что опять повторяется история. Нам нужен был гол и мы добились его. В концовочке нервозно играли, но это психология. Так легко говорит, но мы только в начале пути к тому, что хотим видеть», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

После победы над сочинцами «Факел» поднялся с последнего места в РПЛ. С 8 очками воронежцы вышли на 14-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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  • shturm22

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