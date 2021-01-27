Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто», сообщает журналист Calciomercato Марко Юрич у себя в Twitter.

Юрич опубликовал фото 21-летнего аргентинца и написал, что футболист пройдет медобследование в четверг, 28 января.

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.