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Гайч попал в сферу интересов «Болоньи»

14:16
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи», сообщает 1000cuorirossoblu.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как один из вариантов усиления атакующей линии. Стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. При этом, «Болонья» не рассматривает кандидатуру форварда красно-синих как приоритетную: наибольший интерес команда проявляет к Пьетро Пеллегри («Монако») и Сэму Ламмерсу («Аталанта»).

В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого итальянского клуба, «Дженоа».

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