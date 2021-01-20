Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Болоньи», сообщает 1000cuorirossoblu.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как один из вариантов усиления атакующей линии. Стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. При этом, «Болонья» не рассматривает кандидатуру форварда красно-синих как приоритетную: наибольший интерес команда проявляет к Пьетро Пеллегри («Монако») и Сэму Ламмерсу («Аталанта»).

В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого итальянского клуба, «Дженоа».