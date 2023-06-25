Юрия Гаврилова выписали из больницы

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что ветеран красно-белых Юрий Гаврилов выписан из больницы.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой. Когда это произойдет, сейчас сказать сложно, все-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него всё нормально» — цитирует Хаджи РИА «Новости».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.