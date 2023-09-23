Гаврилов считает, что у «Спартака» и «Динамо» равные шансы на победу

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы «Динамо» и красно-белых в матче 9-го тура РПЛ, а также порассуждал, смогут ли подопечные Гильермо Абаскаля побороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне.

«Жду матч «Спартака» и «Динамо», буду болеть за «красно-белых». Не знаю, какой итоговый счет будет. Обе команды нестабильны, поэтому шансы равны. Плюс играет фактор того, что это дерби. Сможет ли «Спартак» в этом году побороться с «Зенитом» за чемпионство? В нашем чемпионате все возможно», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.