Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:53

Гаранин, Василенко, Радимов, Сторожук и Хазов претендуют на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Нижний Новгород» определился с кандидатами, которые претендуют на пост главного тренера команды, пишет журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

В этот шорт-лист попали пять специалистов: Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов, который сейчас исполняет обязанности главного тренера команды.

До конца ноября никаких движений со стороны клуба по тренеру не планируется. Ожидается, что решение будет принято в декабре.

Ранее нижегородцы остались без главного тренера, когда Михаил Галактионов перебрался в московский «Локомотив».

Источник: https://t.me/karpinside/26453
Антон Хазов
Владислав Радимов
ФК Нижний Новгород
Александр Сторожук
Вадим Гаранин
Олег Василенко
3
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения ракеты С-300 в Польше
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Как обстоят дела с медпомощью в Забайкалье
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Стало известно, когда защитник ЦСКА Дивеев вернется в общую группу
Агент Дивеева объяснил, почему ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с игроком
Колыванов назвал Сычевого лучшим футболистом первой половины сезона РПЛ
Таски: «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство»
Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Химок». В каждой второй игре РПЛ есть неверное решение арбитра
Агузаров — о Бакаеве в «Динамо»: «10 миллионов и ни копейкой меньше. При всем уважении к Зареме, было именно так»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что с отстранением Габриэла от тренировок с «Локомотивом» что-то не так
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости