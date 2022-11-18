Гаранин, Василенко, Радимов, Сторожук и Хазов претендуют на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» определился с кандидатами, которые претендуют на пост главного тренера команды, пишет журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

В этот шорт-лист попали пять специалистов: Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов, который сейчас исполняет обязанности главного тренера команды.

До конца ноября никаких движений со стороны клуба по тренеру не планируется. Ожидается, что решение будет принято в декабре.

Ранее нижегородцы остались без главного тренера, когда Михаил Галактионов перебрался в московский «Локомотив».