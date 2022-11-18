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Нигматуллин считает, что «Зениту» нет смысла держать бразильского вратаря Ивана

Алина Савинова
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с вратарем «Зенита» Иваном, который в текущем сезоне ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.

«Сложно обсуждать голкипера, который не играет. Поэтому приходится доверять выбору тренерского штаба. А тренерский штаб доверяет не ему, а Кержакову. Значит, он сильнее. Держать Ивана или нет? Это решать руководству «Зенита». По моему мнению, смысла держать Ивана, конечно же, нет. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал 25-летнего бразильца у «Коринтианса» до 30 июня 2023 года. В этом сезоне Иван провел три матча за «Зенит» в Кубке России, в которых пропустил 5 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-zenitu-net-smy-sla-derzhat-ivana/
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