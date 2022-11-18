Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:44

Булыкин считает, что с отстранением Габриэла от тренировок с «Локомотивом» что-то не так

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отстранение нападающего Педро Габриэла московской команды от тренировок.

«После покера футболист не играет. Здесь явно что-то не то. Его купили, и он должен играть, ведь он показал что умеет. Но его почему-то не ставят», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел девять игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-prokommentiroval-situatsiyu-s-otstraneniem-ot-trenirovok-napadayushchego-lokomotiva-pedro-ga-1416500/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения ракеты С-300 в Польше
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Как обстоят дела с медпомощью в Забайкалье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга» заявил о намерении клуба продлить контракт с Личкой

Гаранин, Василенко, Радимов, Сторожук и Хазов претендуют на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости