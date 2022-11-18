Булыкин считает, что с отстранением Габриэла от тренировок с «Локомотивом» что-то не так

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отстранение нападающего Педро Габриэла московской команды от тренировок.

«После покера футболист не играет. Здесь явно что-то не то. Его купили, и он должен играть, ведь он показал что умеет. Но его почему-то не ставят», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел девять игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.