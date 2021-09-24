Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 было неудачным»

15:08

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о выступлении сборной России на Евро-2020 и в недавних отборочных матчах ЧМ-2022.

«Я не считаю, что Евро-2020 было неудачным. У нас северная страна, где 40% времени нельзя заниматься футболом, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. - У нас холодно! У нас не играют 140 миллионов в футбол. Как в Норильске играть в футбол? Наша сборная может выступать как удачно, так и неудачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира. Эта сказка не может продолжаться. У нас недостаточное количество детей играют в футбол. Получился не самый удачный опыт на Евро. К сожалению, я его не смотрел и не могу тут комментировать. Я считаю, что мы должны играть первым номером — это мне не нравилось в той сборной. Мы можем проиграть, но мы должны дарить болельщикам праздник. Но это мое мнение».

«С Кипром играли в давление. Но мы не можем с такими командами понять, насколько мы сильнее. Мы выпускали команду, которая играет в давление, Миранчук и Захарян например. Мы выпускали то, что должны креативить. Но команда никогда не приходит на поле одна — там всегда две стороны. Ты хочешь играть первым номером, но тебе не позволяют этого делать, потому что твой соперник тоже хорош. Например, ты выходишь против «Лилля» или «Баварии» — ты не сыграешь первым номером, хотя ты хочешь этого», — добавил руководитель.

Также Галицкий объяснил, почему в прошлом сезоне команда заняла десятое место в чемпионате России.

«Когда мы не играли в еврокубках — проводили один матч в неделю. Было время для подготовки, — отметил Галицкий. — Когда мы заняли 10-е место, вы видели, кем мы играли? У нас не было состава. Еще раз — Кайо играл с температурой. У нас нет длины скамейки. На поле выходят ребята, которые не должны играть в «Краснодаре», они ещё молодые. Для вас круг русских футболистов безграничен. Для нас есть только те, кого мы видим. Мы не выбираем худших футболистов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Галицкий не стал раскрывать подробности своей болезни
Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
«Рад, что меня можно назвать нескучным гонщиком». Мазепин — о «Гран-при России» и отсутствии личной жизни
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд