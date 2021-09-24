Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 было неудачным»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о выступлении сборной России на Евро-2020 и в недавних отборочных матчах ЧМ-2022.

«Я не считаю, что Евро-2020 было неудачным. У нас северная страна, где 40% времени нельзя заниматься футболом, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. - У нас холодно! У нас не играют 140 миллионов в футбол. Как в Норильске играть в футбол? Наша сборная может выступать как удачно, так и неудачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира. Эта сказка не может продолжаться. У нас недостаточное количество детей играют в футбол. Получился не самый удачный опыт на Евро. К сожалению, я его не смотрел и не могу тут комментировать. Я считаю, что мы должны играть первым номером — это мне не нравилось в той сборной. Мы можем проиграть, но мы должны дарить болельщикам праздник. Но это мое мнение».

«С Кипром играли в давление. Но мы не можем с такими командами понять, насколько мы сильнее. Мы выпускали команду, которая играет в давление, Миранчук и Захарян например. Мы выпускали то, что должны креативить. Но команда никогда не приходит на поле одна — там всегда две стороны. Ты хочешь играть первым номером, но тебе не позволяют этого делать, потому что твой соперник тоже хорош. Например, ты выходишь против «Лилля» или «Баварии» — ты не сыграешь первым номером, хотя ты хочешь этого», — добавил руководитель.

Также Галицкий объяснил, почему в прошлом сезоне команда заняла десятое место в чемпионате России.

«Когда мы не играли в еврокубках — проводили один матч в неделю. Было время для подготовки, — отметил Галицкий. — Когда мы заняли 10-е место, вы видели, кем мы играли? У нас не было состава. Еще раз — Кайо играл с температурой. У нас нет длины скамейки. На поле выходят ребята, которые не должны играть в «Краснодаре», они ещё молодые. Для вас круг русских футболистов безграничен. Для нас есть только те, кого мы видим. Мы не выбираем худших футболистов».