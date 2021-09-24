Галицкий: «Почему не простил Мамаева? Это не вопрос прощения, у нас были свои сложности»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к бывшему полузащитнику команды Павлу Мамаеву.

«Почему не простил Мамаева? Это не вопрос прощения Мамаева, это вопрос наших с Павлом взаимоотношений, которые были до этого. Павел, насколько я сейчас понимаю, старается измениться. Не хочу говорить о ребятах, которые были в моем клубе, об их времени в клубе, пусть это останется внутри. Сейчас Паша — игрок «Ростова». Очень хорошо отношусь и к Паше, и к «Ростову». Кто я такой, чтобы прощать или не прощать? У нас были трудовые отношения, были и свои сложности», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

Мамаев принадлежал «Краснодару» с 2013 по 2019 год. В октябре 2018 года футболист стал участником драки в центре Москвы вместе с форвардом Александром Кокориным, который на тот момент выступал за «Зенит». Оба игрока с октября 2018 года по сентябрь 2019 года находились под заключением, их признали виновными и присудили тюремные сроки. «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. В сентябре 2019 года игрок на правах свободного агента перешел в «Ростов».