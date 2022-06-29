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Газинский сообщил, что через два дня подпишет контракт с новым клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сообщил, что в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом.

32-летний россиянин покинул «Краснодар» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

«Еще два дня буду в Краснодаре, а уже затем ждет новый клуб. Моя новая команда из Москвы? Ничего не знаю. Совсем скоро все будет известно», — приводит «РБ Спорт» слова Газинского.

Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gazinskij-cherez-dva-dnya-uzhe-budu-v-novoj-komande/
Юрий Газинский
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