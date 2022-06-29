Газинский сообщил, что через два дня подпишет контракт с новым клубом
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сообщил, что в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом.
32-летний россиянин покинул «Краснодар» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
«Еще два дня буду в Краснодаре, а уже затем ждет новый клуб. Моя новая команда из Москвы? Ничего не знаю. Совсем скоро все будет известно», — приводит «РБ Спорт» слова Газинского.
Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».
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13
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14
|Торпедо
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|0
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15
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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Динамо – Ростов
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