Галактионов: «Сильянов не продается»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе к защитнику Александру Сильянову со стороны «Спартака», «Динамо» и «Краснодара».
— Проясните ситуацию с Сильяновым.
— В клуб официально ничего не приходило, Сильнов не продается, он основной игрок «Локомотива», и мы на него рассчитываем.
Сильянов находится в системе «Локомотива» с 2019 года. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го. В сезоне-2023/24 23-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
Софья Грецкая
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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