Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Галактионов — об уходе Глушенкова: «Не надо распускать сопли»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход из команды нападающего Максима Глушенкова.

— Что можете сказать по поводу ухода Максима Глушенкова?

— Я уже говорил по этому поводу, не надо сопли распускать. Нам надо играть, надо побеждать и организовывать тех ребят, которые тут играют. В любом случае, нервы потрепим соперникам и будем двигаться вперед. Конечно, мы ждем усиление, мы это проговаривали, но и верим в тех ребят, которые с нами сейчас.

— Неужели вы верите, что это усиление будет сопоставимо с тем, что клуб потерял?

— Это надо будет сравнивать с теми игроками, которые будут приобретены. Конечно, мы очень рассчитывали на тех ребят, которые ушли, они были высококлассными игроками?

— Когда вы подписывали новый контракт, знали, что эти ребята уходят?

— Когда мы уходили в отпуск, говорили о том, что вокруг этих игроков должна строиться игра. Дальше мы все вопросы закрыли и я знал, что шли переговоры, но до последнего дня я надеялся. Всех деталей я не знаю.

— Вам не кажется, что когда столько классных футболистов ушли, а вы подписали контракт, это просто подстава? Как решать серьезные вопросы в такой ситуации?

— Я лично не собираюсь сдаваться, мы будем работать и выигрывать. Конечно, команде нужна свежая кровь, но и те ребята, которые тут есть, они будут готовы, дисциплинированы и мы будем двигаться от матча к матчу.

— Почему футболисты ушли? Дело в личных контрактах?

— Я думаю, что в случае с Максимом Глушенковым, да. Те, условия личные, которые предлагал клуб для сохранения окаались несоизмеримы.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.

Софья Грецкая

ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
0
Читайте также
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов о словах Баринова про состав «Локомотива»: «Это его мнение. Будем укрепляться»

Галактионов: «Сильянов не продается»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости