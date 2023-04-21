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Сегодня, 15:37

Агент Кривцова заявил, что к футболисту есть интерес из-за рубежа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Гргич заявил, что европейские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым.

«К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес. У меня там выступает еще один футболист, и могу сказать, что в Испании хорошо знают про Кривцова», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

20-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-krivtsova-nikitu-hotyat-mnogie-komandy-vy-sokogo-urovnya/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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