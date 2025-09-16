Гафин — о словах главы ВТБ Костина: «Сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы ВТБ Андрея Костина о возможном чемпионстве клуба в сезоне-2025/26.

— Мы внимательно прислушиваемся ко всем словам, которые говорит Андрей Леонидович. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы слышим то, что он говорит и сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что для него не будет трагедией, если московское «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2025/26.

После 8 матчей «Динамо» с 9 очками идет девятым в турнирной таблице РПЛ.