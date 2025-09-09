Перрен пожелал России возвращения на международную арену: «Ваша страна будет счастлива»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении российских клубов.

— Президент РФС Александр Дюков заявил, что к концу 2025 года российские клубы могут вернуться на международную арену. Веришь, что сыграешь в еврокубках с «Краснодаром»?

— Конечно, думали об этом, подписывая контракт. Знаем о нынешней ситуации, но если все станет развиваться позитивно, то для меня «Краснодар» как чемпион России — крупнейший клуб в стране и точно получит шанс выступить в Европе.

Это то, чего желаю себе, товарищам по команде, болельщикам и всей России. Думаю, ваша страна будет счастлива, если еврокубки вернутся.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.