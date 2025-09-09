Перрен ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо».

— Правда ли, что летом тобой также интересовались «Динамо» и «Спартак»?

— Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.

— После отличного сезона у тебя, как у одного из лидеров лиги 1, появились предложения из МЛС, других клубов Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?

— Да, прошлый сезон получился очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.