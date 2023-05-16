Гаджиев заявил, что Семак был лучшим тренером в сезоне

Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в сезоне-2022/23, а также выделил работу Владимира Федотова и Сергея Ташуева.

«Семак был лучшим тренером в этом сезоне, заслуга «Газпрома» в этом есть. Условия и возможности у них выше, чем у других клубов. Управлять таким коллективом тоже ведь непросто, нужно сохранять высокую мотивацию, уровень коллективной ответственности. У него очень сложная работа, что подтверждает работу предыдущих тренеров. Манчини даже не выигрывал РПЛ, только Спаллетти два раза подряд был на первом месте. При Семаке «Уфа» была на шестом месте, это лучший результат клуба. Помимо Семака, выделю еще Федотова. В «Оренбурге» хорошо он себя показал, в «Сочи» у него был прекрасный результат, а сейчас он достаточно качественно работает в ЦСКА. Карпин в этом сезоне провел хорошую работу. «Ростов» одна из команд, которая играет на сто процентов своих возможностей. Результат Сергея Ташуева впечатляет. Он известный тренер, хорошо работал с другими командами. Но ему рановато идти на звание лучшего тренера сезона», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.