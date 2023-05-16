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Сегодня, 18:33

Гаджиев заявил, что Семак был лучшим тренером в сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в сезоне-2022/23, а также выделил работу Владимира Федотова и Сергея Ташуева.

«Семак был лучшим тренером в этом сезоне, заслуга «Газпрома» в этом есть. Условия и возможности у них выше, чем у других клубов. Управлять таким коллективом тоже ведь непросто, нужно сохранять высокую мотивацию, уровень коллективной ответственности. У него очень сложная работа, что подтверждает работу предыдущих тренеров. Манчини даже не выигрывал РПЛ, только Спаллетти два раза подряд был на первом месте. При Семаке «Уфа» была на шестом месте, это лучший результат клуба. Помимо Семака, выделю еще Федотова. В «Оренбурге» хорошо он себя показал, в «Сочи» у него был прекрасный результат, а сейчас он достаточно качественно работает в ЦСКА. Карпин в этом сезоне провел хорошую работу. «Ростов» одна из команд, которая играет на сто процентов своих возможностей. Результат Сергея Ташуева впечатляет. Он известный тренер, хорошо работал с другими командами. Но ему рановато идти на звание лучшего тренера сезона», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-semak-byl-luchshim-trenerom-v-sezone-zasluga-gazproma-v-etom-est-251503/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

 17 1 3
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