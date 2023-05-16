Шелия высказался о готовности «Ахмата» стать топ-клубом России

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ответил на вопрос о готовности грозненцев стать топ-клубом России.

«Готовность «Ахмата» стать топ-клубом России? Покажет только время. Как бы мы сейчас ни кричали, что «Ахмат» способен обыграть любую команду, но в РПЛ все могут побеждать. И, как мне кажется, так было всегда. Итоговое место в таблице покажет, на каком мы уровне», — приводит слова Шелии «Чемпионат».

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков в 27 матчах.