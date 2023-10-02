Гаджиев считает, что у «Краснодара» высокие шансы на чемпионство в нынешнем сезоне

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Фаворит чемпионата — «Зенит», но и «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство. У петербуржцев есть сильный состав, но у команд с таким большим ресурсом присутствуют проблемы. Не помню, чтобы «Зенит» пропускал столько мячей. «Спартак» тоже много пропускает. Это говорит о том, что нет надежности. Стабильность в РПЛ — это признак класса. В нынешнем сезоне «Зенит» не всегда играет на своем уровне, поэтому шансы «Краснодара» на чемпионство высоки. Да, еще впереди большая часть чемпионата, но у «Краснодара» играет надежно. Это позволяет мне говорить о том, что команда Ивича — фаворит РПЛ», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).