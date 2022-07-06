Гаджиев считает, что Федотов сможет найти место для Газинского в составе ЦСКА
Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Юрия Газинского в ЦСКА.
«В ЦСКА опытные менеджеры, включая Евгения Гинера. Плюс главный тренер Владимир Федотов — высококлассный специалист, который может оценивать уровень футболистов, может выстраивать команду. Газинский будет проходить медосмотр и, если медицина даст добро, — Федотов найдет ему место в составе с соответствующими функциями.
32 года — это нормальный возраст. Мы знаем много других игроков, которые старше Юрия. Весь вопрос в здоровье упирается, но тут надо слово дать медикам. Мне кажется, что Федотов сможет вывести игрока на уровень близкий тому, что у него был раньше», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.
По данным «СЭ», ЦСКА предложил Газинскому контракт по схеме «1+1».
32-летний Газинский — свободный агент. Предыдущим клубом футболиста был «Краснодар», за который он выступал с июля 2013 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах «быков», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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4
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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