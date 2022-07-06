Ребров опубликовал фотографию со штангой в День поцелуев

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал фотографию со штангой в День поцелуев в своем Telegram-канале. Перед началом матча голкипер целовал штангу —

это был его ритуал, который хорошо запомнился болельщикам.

38-летний Ребров в ноябре 2021 года завершил футбольную карьеру и стал координатором первой команды.

Российский голкипер перешел в «Спартак» из «Шинника» в августе 2011 года. Ребров провел за «Спартак» 131 матч, 47 матчей отстоял на ноль.