Ребров опубликовал фотографию со штангой в День поцелуев
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал фотографию со штангой в День поцелуев в своем Telegram-канале. Перед началом матча голкипер целовал штангу —
это был его ритуал, который хорошо запомнился болельщикам.
38-летний Ребров в ноябре 2021 года завершил футбольную карьеру и стал координатором первой команды.
Российский голкипер перешел в «Спартак» из «Шинника» в августе 2011 года. Ребров провел за «Спартак» 131 матч, 47 матчей отстоял на ноль.
Источник: https://t.me/koordinator32
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