Гаджиев о решении ФИФА: «Я бы не сказал, что это послабление, хотя назвать так можно»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.

«Те, кто заключил контракт после 7 марта 2022 года, не смогут его приостановить? Это можно считать победой РФС. Я бы не сказал, что это послабление, хотя назвать так можно. Это относительно нормальная реакция ФИФА. Случаи приостановки контракта если и будут, то только в частном порядке. У человека же разное происходит в жизни, за сутки в голове мелькают тысячи мыслей. Или сегодня конфликта у футболиста нет, а завтра — есть. Но глобального ухода уже не будет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.