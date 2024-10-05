Гаджиев объяснил, почему Джикия перешел в «Химки»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему защитник Георгий Джикия перешел в «Химки».
«Понимаем, что у него там лучше условия, там он ближе к дому. Он как джентльмен позвонил мне, переговорил со мной как со старшим другом.
Это жизнь. Кто может прогнозировать, как она сложится? В любом случае, наши отношения не испортились», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».
Джикия перешел в «Химки» 12 сентября. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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