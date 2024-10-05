Агент Сафонов считает, что как тренер Карпин сильнее Станковича

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Для меня Карпин точно будет сильнее и лучше, чем Станкович. Деян был отличным игроком, но как тренер Карпин в разы сильнее на данный момент. Но завтра, думаю, победит «Спартак». Станкович умеет настраиваться на большие матчи», — цитирует агента «РБ Спорт».

«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоится 5 октября, начало — в 19.00 мск.