Агент Сафонов считает, что как тренер Карпин сильнее Станковича
Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Для меня Карпин точно будет сильнее и лучше, чем Станкович. Деян был отличным игроком, но как тренер Карпин в разы сильнее на данный момент. Но завтра, думаю, победит «Спартак». Станкович умеет настраиваться на большие матчи», — цитирует агента «РБ Спорт».
«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоится 5 октября, начало — в 19.00 мск.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
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|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
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|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
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|10
|4
|4
|2
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|3
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|3
|3
|4
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|
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|3
|2
|5
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|11
|
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|3
|2
|5
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|11
|
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|10
|3
|1
|6
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|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
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|10
|
13
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|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
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|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
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|6
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
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