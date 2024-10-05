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«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» встретится с «Ростовом» в матче 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Ростов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 45 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов». Основные события встречи в Москве можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

В 10 матчах РПЛ-2024/25 «Спартак» набрал 16 очков, «Ростов» — 12. В РПЛ-2023/24 красно-белые заняли пятое место, а ростовчане — седьмое.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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