В «Урале» рассказали о будущем полузащитника Олега Шатова

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника команды из Екатеринбурга Олега Шатова.

«На днях все будет решено. Пока еще ничего не решили. Олег в отпуске, пускай парень отдыхает. Как только отдохнет — будем решать. У нас с Шатовым такие отношения, что мы можем обо всем договориться. Он никуда не собирался, ничего не говорил. Пока он отдыхает, я его не трогаю», — сказал Иванов «СЭ».

Контракт полузащитника с «Уралом» рассчитан до конца текущего сезона.

По итогам сезона-2021/22 «Урал» набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.