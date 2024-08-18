Агент форварда «Ростова» Роналдо оценил игру футболиста в матче с «Оренбургом»
Хулио Сезар Гранха, агент вингера «Ростова» Роналдо, оценил игру своего клиента в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).
Гол Роналдо принес желто-синим волевую победу над оренбуржцами.
«Роналдо просто блестяще сыграл в матче против «Оренбурга». Он был действительно хорош», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом» 25 августа.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|
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|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
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|5
|3
|1
|1
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|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
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|2
|2
|1
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|8
|
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|
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|2
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|6
|
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|2
|2
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|
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|
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|0
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|
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|3
|
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|2
|
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
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|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Динамо
|4
|1
|1
|
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|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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