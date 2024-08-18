Агент форварда «Ростова» Роналдо оценил игру футболиста в матче с «Оренбургом»

Хулио Сезар Гранха, агент вингера «Ростова» Роналдо, оценил игру своего клиента в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

Гол Роналдо принес желто-синим волевую победу над оренбуржцами.

«Роналдо просто блестяще сыграл в матче против «Оренбурга». Он был действительно хорош», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом» 25 августа.