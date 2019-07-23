Гацкан стал игроком "Крыльев Советов"

Полузащитник Александр Гацкан подписал контракт с "Крыльями Советов", cообщается на официальном сайте самарского клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом заключено по схеме "1+1". Матч 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2), который состоялся 20 июля, стал последним для Гацкана в составе ростовского клуба, о чем было объявлено заранее

Молдавский полузащитник выступал за "Ростов" с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В прошлом сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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