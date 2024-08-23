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Габулов забыл назвать «Спартак», когда перечислял конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

— Вы недавно говорили, что «Динамо» — самый сильный московский клуб. Это главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Эти слова были сказаны на основе прошлого сезона. Время покажет, кто составит конкуренцию «Зениту», — цитирует Sport24 Габулова. — Сейчас и «Локомотив» хороший ход набрал, и «Динамо» неплохо играет, и у ЦСКА есть все возможности. Сезон покажет, сейчас рано делать выводы. Кто стабильнее его проведет, тот и будет претендовать на чемпионство.

— Вы назвали «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, но не сказали о «Спартаке». Почему?

— Забыл (смеется).

Источник: Sport24
Владимир Габулов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
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25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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