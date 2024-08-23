Медведев объяснил, почему назвал список травмированных перед матчем со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».

— Чего вы ждете от «Спартака»?

— Ничего.

— Почему вы раскрыли все карты по травмированным футболистам?

— Это не травмы, это объективная информация.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.