Футбольный "Спартак" предложил хоккейному обмен Шюррле на Кулика

Официальный Twitter-аккаунт футбольного "Спартака" пошутил под новым видео одноименного хоккейного клуба.

Пресс-служба хоккейного "Спартака" решила услышать мнение представителя РПЛ по поводу техники игроков, которые играют в футбол на сборах.

"Трансферное окно еще открыто! Высылаем скаутов за Евгением Куликом", – ответил футбольный "Спартак".

ХК "Спартак": "Женя на контракте. Но на один матч можем отпусить".

Томас Прядкин (пользователь Twitter): "Устройте обмен Кулика на Мелкадзе".

ФК "Спартак": "Минимум на Шюррле".

26-летний Кулик играет за "Спартак" с 2017 года. Андре Шюррле выступает за московскую команду на правах аренды в сезоне-2019/20. Права на полузащитника принадлежат дортмундской "Боруссии".