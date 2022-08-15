Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 16:27

Агент Адеми: «Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Константинос Киликидис рассказал о будущем своего клиента, нападающего подмосковных «Химок» Кемаля Адеми.

«Адеми вернется в Германию по семейным причинам. Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей. Игрок долго думал, прежде чем пойти на такой шаг. Решение покинуть Россию далось ему тяжело.

ФК «Химки» скоро объявит, за какой клуб в Германии будет выступать Адеми в будущем. Разрыв контракта или его приостановка? Пока на сегодняшний день я это сказать не могу», — заявил агент Sport24.

Вторую половину сезона-2021/22 Адеми играл в составе «Падерборна» на правах аренды. Швейцарец выступает за «Химки» с августа 2021 года.

Его контракт с подмосковной командой рассчитан до 2024 года. Стоимость игрока — 1 миллион евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-15-agent-ademi-kemalyu-ochen-ponravilos-v-khimkakh-no-on-vernetsya-v-germaniyu
ФК Химки
Кемаль Адеми
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Торпедо» и другие матчи
Овечкин сделает символический удар перед матчем «Динамо» — «Спартак»
Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть все 90 минут
Константин Генич: будет ли «Спартак» чемпионом, звонок от Юрана и спор с Игнатьевым
Семак не ставит перед «Зенитом» цель не проиграть ни в одном матче в текущем сезоне РПЛ
«Зенит» проведет тренировку у Медного всадника
В «Спартаке» еще не начали искать замену травмированному Мозесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская — о закрытии игроков «Локомотива» на базе: «Это попытка руководства замаскировать реальные проблемы»

Агент Олусегуна заявил, что форвард не намерен покидать «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости