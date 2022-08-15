Агент Адеми: «Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей»

Футбольный агент Константинос Киликидис рассказал о будущем своего клиента, нападающего подмосковных «Химок» Кемаля Адеми.

«Адеми вернется в Германию по семейным причинам. Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей. Игрок долго думал, прежде чем пойти на такой шаг. Решение покинуть Россию далось ему тяжело.

ФК «Химки» скоро объявит, за какой клуб в Германии будет выступать Адеми в будущем. Разрыв контракта или его приостановка? Пока на сегодняшний день я это сказать не могу», — заявил агент Sport24.

Вторую половину сезона-2021/22 Адеми играл в составе «Падерборна» на правах аренды. Швейцарец выступает за «Химки» с августа 2021 года.

Его контракт с подмосковной командой рассчитан до 2024 года. Стоимость игрока — 1 миллион евро.