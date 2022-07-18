«Чертаново» побило рекорд РПЛ

В 1-м туре чемпионата России-2022/23 выпускники московской футбольной школы «Чертаново» установили новое достижение, забив шесть мячей.

Во встрече «Оренбург» — «Крылья Советов» (2:4) в составе самарцев отличились Роман Ежов, Денис Якуба и дважды Максим Глушенков. В матче «Ахмат» — «Спартак» ворота москвичей поразил Артем Тимофеев, экс-хавбек красно-белых. Гол Владислава Сарвели за «Сочи» оказался победным в игре с «Торпедо» (3:1). При этом всего в стартовом туре нового турнира премьер-лиги на поле выходили 17 чертановских воспитанников.

Предыдущий рекорд датирован 6 мая этого года, когда «Крылья» разгромили «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ-2021/22. Мячи на счету Глушенкова (два), Сарвели, Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.

Напомним, что все указанные футболисты выросли в «Чертаново» под руководством бывшего директора школы Николая Ларина.