«Чертаново» побило рекорд РПЛ
В 1-м туре чемпионата России-2022/23 выпускники московской футбольной школы «Чертаново» установили новое достижение, забив шесть мячей.
Во встрече «Оренбург» — «Крылья Советов» (2:4) в составе самарцев отличились Роман Ежов, Денис Якуба и дважды Максим Глушенков. В матче «Ахмат» — «Спартак» ворота москвичей поразил Артем Тимофеев, экс-хавбек красно-белых. Гол Владислава Сарвели за «Сочи» оказался победным в игре с «Торпедо» (3:1). При этом всего в стартовом туре нового турнира премьер-лиги на поле выходили 17 чертановских воспитанников.
Предыдущий рекорд датирован 6 мая этого года, когда «Крылья» разгромили «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ-2021/22. Мячи на счету Глушенкова (два), Сарвели, Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.
Напомним, что все указанные футболисты выросли в «Чертаново» под руководством бывшего директора школы Николая Ларина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1