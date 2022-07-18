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Сегодня, 17:38

«Чертаново» побило рекорд РПЛ

Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

В 1-м туре чемпионата России-2022/23 выпускники московской футбольной школы «Чертаново» установили новое достижение, забив шесть мячей.

Во встрече «Оренбург» — «Крылья Советов» (2:4) в составе самарцев отличились Роман Ежов, Денис Якуба и дважды Максим Глушенков. В матче «Ахмат» — «Спартак» ворота москвичей поразил Артем Тимофеев, экс-хавбек красно-белых. Гол Владислава Сарвели за «Сочи» оказался победным в игре с «Торпедо» (3:1). При этом всего в стартовом туре нового турнира премьер-лиги на поле выходили 17 чертановских воспитанников.

Предыдущий рекорд датирован 6 мая этого года, когда «Крылья» разгромили «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ-2021/22. Мячи на счету Глушенкова (два), Сарвели, Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.

Напомним, что все указанные футболисты выросли в «Чертаново» под руководством бывшего директора школы Николая Ларина.

РПЛ
ФК Чертаново
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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