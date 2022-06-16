Ловчев назвал странным уход Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я вырос, когда играли такие футболисты, как Яшин, Стрельцов, Воронин, Кавазашвили. Сегодня мне все кажется странным в нашем футболе. Сашу Кержакова убирают из команды после довольно успешного сезона. На сегодняшний день в нашем футболе основной проблемой является руководство клубов», — сказал Ловчев «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Сегодня, 16 июня, нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.