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Футболисты «Ростова» прошли медосмотр в московской клинике

13:34
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Футболисты «Ростова» вышли из отпуска и прошли медосмотр в московской клинике, сообщает официальный сайт клуба.

Часть игроков прилетела в Москву вечером 9 января, остальные присоединились к ним утром. Вылет на сборы в ОАЭ запланирован на 11 января.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13189

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