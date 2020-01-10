Футболисты «Ростова» прошли медосмотр в московской клинике

Футболисты «Ростова» вышли из отпуска и прошли медосмотр в московской клинике, сообщает официальный сайт клуба.

Часть игроков прилетела в Москву вечером 9 января, остальные присоединились к ним утром. Вылет на сборы в ОАЭ запланирован на 11 января.

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