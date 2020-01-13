Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска
11:16
Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска, сообщает Twitter клуба.
13 и 14 января игроков ждут медицинские тестирования и втягивающие тренировки в Краснодаре. 15 января команда отправляется в Испанию, где пройдет первый сбор. Он продлится до 26-го числа.
Также у «Краснодара» запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13 февраля по 23-е.
Ребята вышли из отпуска! ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020
?13-14 января — мед. тесты и втягивающие тренировки в Краснодаре ????
?15 января — вылет в Испанию ??
Первый сбор ??Эстепона 15.01 — 26.01;
Второй сбор ??Марбелья 30.01 — 10.02;
Третий сбор ??Марбелья 13.02 — 23.02. pic.twitter.com/s8MENQUqP8
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