РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска

11:16
Теги:

Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска, сообщает Twitter клуба.

13 и 14 января игроков ждут медицинские тестирования и втягивающие тренировки в Краснодаре. 15 января команда отправляется в Испанию, где пройдет первый сбор. Он продлится до 26-го числа.

Также у «Краснодара» запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13 февраля по 23-е.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир