Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска, сообщает Twitter клуба.

13 и 14 января игроков ждут медицинские тестирования и втягивающие тренировки в Краснодаре. 15 января команда отправляется в Испанию, где пройдет первый сбор. Он продлится до 26-го числа.

Также у «Краснодара» запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13 февраля по 23-е.