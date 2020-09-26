Футболисты ЦСКА обратились к фанатам на языке жестов в промо-ролике перед матчем с «Локомотивом»
13:57
Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, посвященный предстоящему матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
В видео футболисты красно-синих обращаются к болельщикам на языке жестов. Акция посвящена Международному дню глухих, который отмечается 27 сентября.
Матч ЦСКА — «Локомотив» также состоится 27 сентября, начало — в 19.00 (мск).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи