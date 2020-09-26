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Футболисты ЦСКА обратились к фанатам на языке жестов в промо-ролике перед матчем с «Локомотивом»

13:57
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, посвященный предстоящему матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В видео футболисты красно-синих обращаются к болельщикам на языке жестов. Акция посвящена Международному дню глухих, который отмечается 27 сентября.

Матч ЦСКА — «Локомотив» также состоится 27 сентября, начало — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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