Футболисты ЦСКА обратились к фанатам на языке жестов в промо-ролике перед матчем с «Локомотивом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, посвященный предстоящему матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В видео футболисты красно-синих обращаются к болельщикам на языке жестов. Акция посвящена Международному дню глухих, который отмечается 27 сентября.

Матч ЦСКА — «Локомотив» также состоится 27 сентября, начало — в 19.00 (мск).