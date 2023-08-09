Футболист «Зенита» Мантуан заявил, что хочет попасть в сборную Бразилии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о желании получить вызов в сборную Бразилии.

«Конечно, цель попасть туда есть. Это важная задача. Я рассчитываю демонстрировать такой уровень футбола, чтобы быть в планах тренерского штаба главной и Олимпийской сборной. Хочется выйти в футболке сборной Бразилии», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

Мантуан играет за «Зенит» с 2022 года на правах аренды из «Коринтианса». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи в 34 матчах за петербургскую команду. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2022/23 и обладателем Суперкубка страны.