Российские клубы отказались от приобретения защитника «Вероны» Гюнтера

Кандидатура защитника «Вероны» Корая Гюнтера была предложена ряду российских команд. Однако никто не заинтересовался футболистом, сообщает «РБ Спорт».

Ранее агент Эрсин Акан заявлял, что Гюнтер может этим летом приехать в Россию. По его словам, в игроке были заинтересованы такие клубы, как «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Однако, как отмечает источник, переход защитника «Вероны» в Россию на данный момент маловероятен.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

Также немец играл за «Галатасарай», дортмундскую «Боруссию» и «Дженоа».