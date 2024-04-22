Игрок «Спартака» Денисов: «Во втором тайме добавили в агрессии, это дало свои плоды»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги выездного матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

В прошедшей встрече 21-летний футболист вышел в стартовом составе красно-белых, не отличившись результативными действиями.

«Первый тайм был равным? По счету — да, по игре — у соперника были моменты со стандартов и у нас были хорошие моменты, подходы. Плюс-минус равный тайм. Что поменялось дальше? Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально, просто добавили в агрессии. Видели, что это получается и еще добавляли. Это дало свои плоды», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.