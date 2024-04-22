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Сегодня, 11:52

КДК накажет Дивеева и Рошу за серьезное нарушение правил. Игроки приглашены на заседание

КДК РФС рассмотрит удаления футболистов ЦСКА Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»
Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (1:2).

В прошедшей встрече прямые красные карточки получили защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Из-за дисквалификации оба футболиста пропустят перенесенную игру 21-го тура со «Спартаком».

«По матчу ЦСКА — «Ахмат» рассмотрим неподобающее поведение футболистов: два удаления в команде хозяев. КДК РФС будет рассматривать удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши за серьезное нарушение правил, оба футболиста приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Игра между армейцами и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 20.30 мск.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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