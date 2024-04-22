КДК накажет Дивеева и Рошу за серьезное нарушение правил. Игроки приглашены на заседание

КДК РФС рассмотрит удаления футболистов ЦСКА Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (1:2).

В прошедшей встрече прямые красные карточки получили защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Из-за дисквалификации оба футболиста пропустят перенесенную игру 21-го тура со «Спартаком».

«По матчу ЦСКА — «Ахмат» рассмотрим неподобающее поведение футболистов: два удаления в команде хозяев. КДК РФС будет рассматривать удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши за серьезное нарушение правил, оба футболиста приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Игра между армейцами и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 20.30 мск.