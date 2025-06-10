Агент Комличенко объяснил, почему форвард решил продолжить карьеру в «Локомотиве»

Агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал «СЭ» о трансфере игрока в московский клуб из «Ростова».

«У Николая было несколько интересных предложений. «Локомотив» он выбрал из-за того, что там русский костяк и есть ребята, которые хорошо знакомы ему по сборной. В целом довольно интересный проект, хорошая команда», — сказал Клюев «СЭ».

29-летний Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. В московский клуб форвард перешел из «Ростова», за который выступал с 2022 года.