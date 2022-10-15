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Сегодня, 17:32

Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ резко высказался об игре некоторых одноклубников.

— Мои эмоции после игры? Давно не выигрывали в чемпионате. Тем более, это дерби. Надо было выигрывать кровь из носа, что у нас и получилось.

— Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?

— Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно... Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все. Во время матча я об этом не думал, думал об игре.

— Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.

— За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *****. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.

— Как много было тех, кому до *****?

— Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.

— Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?

— Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно. Такое бывало уже? Давайте оставим это.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:1
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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31%

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Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
16
13
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Оренбург
 - : -
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