Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ резко высказался об игре некоторых одноклубников.

— Мои эмоции после игры? Давно не выигрывали в чемпионате. Тем более, это дерби. Надо было выигрывать кровь из носа, что у нас и получилось.

— Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?

— Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно... Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все. Во время матча я об этом не думал, думал об игре.

— Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.

— За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *****. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.

— Как много было тех, кому до *****?

— Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.

— Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?

— Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно. Такое бывало уже? Давайте оставим это.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.